Verkehr

20.06.2017

Den gesamten Dienstag kann es noch zu Einschränkungen kommen

Nach Brandanschlägen auf die Bahn

Nach den Brandanschlägen auf die Bahngleise in mehreren deutschen Bundesländern sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Während auf vielen Strecken die Züge wieder im Normalbetrieb fahren, kommt es auf der Strecke Hamburg-Lübeck voraussichtlich noch bis Mittwoch zu Behinderungen. Bis auf Weiteres fallen die Züge der Linie RE80 (Hamburg-Ahrensburg-Lübeck) aus. Die Bahnen der Linie RB81 fahren nur stündlich zwischen Hamburg und Bad Oldesloe. Zwischen Rahlstedt und Ahrensburg ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. In der Nacht zu Montag hatten Unbekannte Kabelschächte in Rahlstedt und Eidelstedt in Brand gesetzt.