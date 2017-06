Stadtgespraech

09:33 Uhr | 20.06.2017

Verteidigung von Bülent Ciftlik kündigte an in Revision gehen

Haftstrafe für Ex-SPD-Sprecher

Beitrag teilen:







Der Ehemalige SPD-Sprecher und Bürgerschaftsabgeordnete Bülent Ciftlik ist am Montag wegen der Vermittlung einer Scheinehe und Anstiftung zu Falschaussagen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Wegen der Länge des Verfahrens gelten sechs Monate Haft bereits als vollstreckt. Die Verteidigung kündigte an, in Revision zu gehen.