Verkehr

09:04 Uhr | 20.06.2017

Platzampel soll noch in diesem Sommer getestet werden

Neue Rekorde bei der Hochbahn

Beitrag teilen:







Die Hochbahn hat im vergangenen Jahr rund 444 Millionen Fahrgäste befördert. Das ist ein Anstieg um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Außerdem konnte die Hochbahn fast 92 Prozent ihrer Kosten selbst decken. Das ist der beste Wert aller kommunalen Verkehrsbetriebe in ganz deutschland. Noch in diesem Sommer will das Unternehmen an der Ubahnhaltestelle Wansbek markt die Platzampel testen. Über eine LED anzeige soll dann abzulesen sein, welche Waggons voll sind und in welchen noch freie Plätze sind.