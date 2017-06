Stadtgespraech

10:35 Uhr | 19.06.2017

Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlägen auf Bahngleise

Pendlerverkehr eingeschränkt

Der Pendlerverkehr auf der Zugstrecke Hamburg-Lübeck ist derzeit zwischen Rahlstedt und Ahrensburg unterbrochen. Grund dafür sind zwei Kabelbrände, die in der Nacht zu Montag an den Gleisen ausgebrochen waren. Der Staatsschutz überprüft, ob es sich dabei um einen politisch motivierten Anschlag handelt. Auch in Sachsen, Nordrhein-Westfahlen und Berlin hatte es in der Nacht ähnliche Vorfälle gegeben. Auf der betroffenen Strecke in Hamburg wurde ein busersatzverkehr eingerichtet.