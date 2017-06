Politik

09:54 Uhr | 16.06.2017

Anonyme Verfasser drohen mit Milzbrand-Erreger

Drohbriefe an Fraktionen verschickt

An die sechs Fraktionen der Hamburgischen Bürgerschaft sind mehrere anonyme Drohbriefe verschickt worden. In den Umschlägen, die bei SPD, CDU, GRÜNE, FDP und Linke eingegangen waren, war Mehl enthalten und die Drohung zum G20-Gipfel würde der Milzbrand-Erreger Anthrax verschickt. Der Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft Dr. Bernd Baumann sagte dazu, dies sei eine neue Dimension in der politischen Auseinandersetzung und bedeute einen Tiefpunkt der politischen Kultur.