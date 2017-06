Blaulicht

18:40 Uhr | 15.06.2017

Konzept des bisher größten Einsatzes der Hamburger Polizei

Polizei-Einsatz beginnt nächste Woche

Der G20-Gipfel am 7. und 8. Juli, so viel ist bekannt, wird der bisher größte Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei werden. Unterstützung bekommen die Hamburger Beamten auch von Kollegen aus dem Ausland. Heute haben der Polizeipräsident und der Einsatzleiter über das Konzept der Polizei zum Gipfel informiert: Schon nächste Woche geht der Einsatz los. Bereits dann wird eine deutliche Polizeipräsenz in der Stadt zu sehen sein.