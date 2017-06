Stadtgespraech

08:01 Uhr | 14.06.2017

Bürgerschafts stimmt übernächste Woche ab

Vier Verkaufssonntage bleiben

Die Öffnung der Geschäfte an Sonntagen ist umstritten. In Hamburg haben sich die Fraktionen von SPD und Grüne mit der CDU darauf verständigt, an vier offenen Sonntagen im Jahr festzuhalten. In die Vorbereitung des Vorschlags waren die Gewerkschaft ver.di, der Einzelhandelsverband, die Handelskammer, die Kirchen, der Sport und weitere Vereine und Verbände einbezogen. Die Abstimmung in der Bürgerschaft ist für die übernächste Woche vorgesehen.