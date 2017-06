Stadtgespraech

07:40 Uhr | 14.06.2017

ADAC vergleicht 14.000 Tankstellen bundesweit

Tanken in Hamburg am günstigsten

Laut einer ADAC-Analyse ist das Tanken derzeit fast nirgends günstiger als in Hamburg. Der Automobilclub hat am Dienstag um 11 Uhr die aktuellen Preise von mehr als 14.000 Tankstellen bundesweit ausgewertet. Diesel ist demnach in keinem Bundesland günstiger als in der Hansestadt. Pro Liter werden hier durchschnittlich 1,077 Euro fällig. Das teuerste Bundesland ist das Saarland, dort sind es 1,125 Euro. Ein Grund für die günstigen Preise könnten die vielen im Norden angesiedelten großen Raffinerien sein. Das sorgt für kurze Transportwege in die Metropole.