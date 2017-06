Stadtgespraech

15:03 Uhr | 12.06.2017

Anwohner befürchten Luftverschmutzung

Streit um Einkaufszentrum in HafenCity

Streit um das geplante Einkaufszentrum in der Hafen City. Der Anwalt der Anwohner hat beim Verwaltungsgericht einen Eilantrag für einen Baustopp in der Baugrube des südlichen Überseequartiers eingereicht. Die Anwohner befürchten ein zu großes Verkehrsaufkommen und die damit einhergehende Luftverschmutzung. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts wird in vier bis fünf Wochen erwartet. Im südlichen Überseequartier der HafenCity soll eigentlich bis zum Jahr 2021 Hamburgs größtes Einkaufszentrum mit rund 200 Läden entstehen.