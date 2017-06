Blaulicht

13:24 Uhr | 12.06.2017

Umweltdienst musste anrücken

Kältemittel in Supermarkt ausgetreten

In einem 2000qm großen Supermarkt in Steilshoop ist bei Reperaturarbeiten Kältemittel ausgetreten. Die Feuerwehr und der Umweltdienst mussten anrücken. Der Supermarkt wurde geräumt. Sechs Mitarbeiter klagten über Schmerzen in der Luftröhre und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr nahm das ausgetretene Kältemittel mit Bindemittel auf und verpackte es in einem blauen Überfass. Das Verbraucherschutzamt muss nun klären, inwieweit offene Lebensmittel, also Wurst, Fleisch und Käse, in Kontakt mit dem Kältemittel gekommen sind.