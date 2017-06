Blaulicht

12:44 Uhr | 12.06.2017

25 lunkenkranke Patienten betroffen

Noteinsatz in einem Seniorenheim

In einem Seniorenheim in Barsbüttel ist heute Nacht ein Sauerstofftank leckgeschlagen. 25 angeschlossene, chronisch lungenkranke Patienten waren akut betroffen. Die Feuerwehr war mit 75 Rettungskräften vor Ort. Zehn Patienten mussten mit transportfähigen Sauerstoffgeräten versorgt werden. Kein Patient musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an dem Ventil des Sauerstofftanks ist mittlerweile wieder behoben.