Blaulicht

11:44 Uhr | 11.06.2017

Vier Menschen wurden verletzt

Messerstecherei am Bahnhof Dammtor

Beitrag teilen:







Bei einem Streit in der Nähe des Bahnhofs Dammtor sind am Sonntagmorgen drei Personen mit Messern verletzt worden. Eine weitere zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Die Hintergründe des Vorfalls waren noch unklar.