Stadtgespraech

14:32 Uhr | 09.06.2017

Flucht-und Rettungswege müssen frei sein

Jetzt doch: Demo-Verbotszonen

Beim G20-Gipfel wird es doch Demonstrationsverbotszonen geben. Das hat die Innenbehörde heute mitgeteilt. Als Grund nennt die Innenbehörde, dass die Fahrzeugkolonnen der Staats-und Regierungschefs ungehindert durch die Innenstadt fahren müssen. Das Demonstrationsverbot gilt in dem Gebiet zwischen Flughafen und Innenstadt. Außerdem sind auch die Stadtteile rund um die Messe und Außenalster betroffen. In diesen Zonen dürfen vom 7. Juli 6 Uhr bis 8. Juli 20 Uhr keine Versammlungen stattfinden. Am Nachmittag und Abend des 7. Juli gilt das Demonstrationsverbot auch rund um die Erbphilharmonie und die Speicherstadt.