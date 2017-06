Blaulicht

12:55 Uhr | 08.06.2017

Fünf Mitarbeiter kontaminiert

Cyanid-Unfall in Labor

In einem Labor in Eidelstedt ist es am Vormittag zu einem Unfall mit Cyanid gekommen. Fünf Mitarbeiter sind mit der Chemikalie in Berührung gekommen und mussten in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Vergiftung mit Cyanid kann Atemwegsreizungen und Atemwegsverätzungen auslösen. Von dem Stoff ist aber nichts nach außen gedrungen. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort.