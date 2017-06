Stadtgespraech

19:02 Uhr | 06.06.2017

Grund dafür sind Überkapazitäten auf versch. Strecken

Easyjet zieht sich aus Hamburg zurück

Die Billig-Fluglinie Easyjet zieht sich im kommenden Jahr vom Hamburger Flughafen weitgehend zurück. Die bislang stationierten Jets würden abgezogen. Rund 130 Arbeitsplätze in Hamburg gehen verloren. Das teilte die Fluglinie am Dienstag mit. Erst ab dem kommenden Jahr werden die Flugpläne geändert. Rund 1,5 Mio. Passiere fliegen gegenwärtig von und nach Hamburg. Im nächsten Jahr sollen es dann nur noch eine halbe Million sein. Hintergrund für die Entscheidung seien Überkapazitäten auf verschiedenen Strecken am Hamburger Airport.