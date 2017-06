Politik

18:13 Uhr | 06.06.2017

Schulfrieden gilt noch bis 2020

CDU will neun Jahre Gymnasium zurück

Eigentlich herrscht Frieden in Hamburg, zumindest wenn es um die Schulpolitik geht. Bis 2020 gilt er nämlich noch, der sogenannte Schulfrieden. So lange kann am Hamburger Schulsystem nichts geändert werden. Die Hamburger CDU liebäugelt nun allerdings damit, zu überprüfen, das Abitur auf den Gymnasium nach neun, statt derzeit Acht Jahren, wieder einzuführen. Dieser Vorschlag ist nicht neu – vor rund drei Jahren wurde darüber in der Stadt bereits heftig gestritten.