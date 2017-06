Blaulicht

15:09 Uhr | 06.06.2017

Schaden von 25.000 Euro entstanden

Diebstahl bei der Hamburger Tafel

Bei der Hamburger Tafel in Bramfeld wurden über Pfingsten die Katalysatoren von neun der 12 Kühlwagen abmontiert und gestohlen. Damit können die Lebensmittel für Bedürftige heute nicht in ausreichender Menge eingesammelt und an die 21 Ausgabestellen geliefert werden. Der Diebstahl hat einen Schaden von rund 25.000 Euro verursacht. Die Hamburger Tafel ist nun dringend auf Geldspenden angewiesen.