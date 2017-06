Stadtgespraech

13:54 Uhr | 06.06.2017

Schwarzfahren kostet 60 Euro

Morgen großer Prüfmarathon der HVV

Morgen findet der 3. Prüfmarathon in Hamburg statt. Im gesamten HVV Bereich werden rund 300 Prüfer von 6:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Einsatz sein. Der angekündigte Prüfmarathon soll vor allem Verständnis bei den Fahrgästen für Fahrkartenkontrollen schaffen. Schwarzfahren kostet 60 Euro. Zusätzlich zu den Kontrollen in den Fahrzeugen wird an 12 weiteren Bahnhöfen und Halstestellen, wie Barmbek, Altona und Harburg, auch an den Ausgängen kontrolliert. Beim Prüfmarathon im vergangen Jahr wurden rund 12.400 Fahrgäste kontrolliert, davon hatten 335 keine gültige Fahrkarte.