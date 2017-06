Kunst und Kultur

21:32 Uhr | 05.06.2017

So lief die Premiere der Jubiläumsshow

Roncalli verzaubert die Hanseaten

Seit 40 Jahren verzaubert der Circus Roncalli jetzt schon seine Zuschauer. Mit ihrer Jubiläumstour \"40 Jahre Reise zum Regenbogen\" sind die Artisten, Clowns und Künstler auch bei uns in Hamburg. Zum Geburtstag gab es nicht nur neue Kostüme, eine brandneue Licht- und Tontechnik, sondern auch ein neues Zelt. Erstmals darf das unter strengen Auflagen auf der Moorweide am Dammtor stehen. Am Wochenende war festliche Gala- Premiere: die Show wollten sich auch viele Stars nicht entgegen lassen.