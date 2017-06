Politik

21:25 Uhr | 05.06.2017

Pläne für Radweg vor Övelgönne vorerst vom Tisch

Kein Radweg auf dem Elbstrand

Beitrag teilen:







Den umstrittenen Radweg am Elbufer vor Oevelgönne wird es vorerst nicht geben. Das berichtet das Abendblatt. Die Bürgerinitiative „Elbstrand retten“ hat innerhalb kürzester Zeit rund 13.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Daher schwenke die Politik nun ein. In der Bezirksversammlung Altona hätten SPD und Grüne Abstand von den Plänen genommen, hieß es. Seit Monaten hatte es hitzige Debatten über den geplanten, sechs Meter breiten Radweg am Elbufer gegeben. Die Bezirksversammlung will sich am 29. Juni erneut mit dem Thema befassen.