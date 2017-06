Blaulicht

21:21 Uhr | 05.06.2017

Feuerwehr sucht vergeblich nach Leiche

Großeinsatz auf der Elbe

Beitrag teilen:







Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr am Pfingstmontag nach einem leblosen Körper auf der Elbe gesucht. Ein Zeugin hatte angegeben, die Leiche bei Blankenese im Wasser gesehen zu haben. Die Einsatzkräfte rückten mit Schiffen und einem Helikopter aus. Am Nordufer der Elbe kam eine Drehleiter zum Einsatz um einen Überblick aus 35 Metern Höhe zu schaffen. Die Suche wurde nach rund zwei Stunden ergebnislos abgebrochen. Laut Polizei gab es keine passende Vermisstenmeldung. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt.