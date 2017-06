Stadtgespraech

18:22 Uhr | 03.06.2017

Hier können Botschaften zu Trump, Putin und Erdogan abgegeben werden

Bürger sollen Haltung zu G20 zeigen

Beitrag teilen:







Die Initiative Haltung.Hamburg tourt ab diesem Wochenende bis zum G20-Gipfel mit einem Infomobil durch die Stadt. Unter dem Motto „Hummel Hummel – Mors hoch“, werden Bürger aufgerufen, friedlich für ihre Werte in einer pluralistischen Gesellschaft einzutreten. Dazu können sich Hamburger und Hamburgerinnen in dem Tourbus mit vorgefertigten Plakaten oder selbstformulierten Haltungen fotografieren lassen. Die Botschaften werden anschließend ins Netz gestellt. Wer sich bei der Aktion mit einem Foto engagiert, hat die Chance über eine Verlosung Freitickets für das Global Citizen Festival am 6. Juli in der Barclaycard Arena zu gewinnen. Insgesamt werden bis zum 1. Juli 20 Stationen mit dem Infomobil angefahren. Alle Stopps können auf der Homepage von Haltung. Hamburg eingesehen werden. http://www.haltung.hamburg eingesehen werden.