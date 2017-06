Blaulicht

14:31 Uhr | 03.06.2017

Täter soll junge Frau in ihrer Wohnung sexuell missbraucht haben

Polizei fahndet nach Sexverbrecher

Die Polizei fahndet mit Bildern aus einem Bus nach einem Mann, der am Donnerstag den 25. Mai eine Frau in Wilhelmsburg angegriffen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben soll. Die 26-Jährige war auf dem Weg nach Hause und wurde von dem Mann an der Karl-Kunert-Straße überwältigt, als sie ihre Haustür schließen wollte. Der Unbekannte drängte sich mit in die Wohnung. Der Täter ließ erst von der 26-Jährigen ab und floh, als die Frau immer wieder um Hilfe rief. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040-4286-56789 entgegen.