Blaulicht

18:03 Uhr | 02.06.2017

Lange Staus rund um die Unfallstelle

Sattelschlepper rammt Taxi

Beitrag teilen:







Bei einem Unfall vor dem Dammtorbahnof ist heute Mittag ein Taxifahrer verletzt worden. Ein Sattelschlepper hatte ein Taxi auf der Kreuzung vor dem Theodor-Heuss Platz gerammt. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Der Taxifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahnen stadteinwärts mussten bis 12 Uhr am Mittag gesperrt werden. In der Folge bildeten sich lange Staus rund um die Unfallstelle.