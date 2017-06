Gesellschaft

17:55 Uhr | 02.06.2017

Verdi macht Druck auf Versicherungen und Einzelhandel

Streikaktionen in der Innenstadt

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Versicherungsgewerbes und des Einzelhandels heute zu mehreren Streikaktionen in der Innenstadt aufgerufen . Betroffen waren zum einen die Versicherungen Generali, Allianz, Signal Idu und Axa. Rund 1000 Beschäftigte hatten sich an dem Versicherungs-Streik beteiligt. An den Aktionen im Einzelhandel waren rund 500 Beschäftigte von Unternehmen wie Thalia, Karstadt, Zara und H&M beteiligt. Am Gertrudenhof fand anschließend eine zentrale Kundgebung statt. Verdi will mit den Aktionen Druck auf die jeweils laufenden Gehaltstarifrunden in beiden Brachen machen.