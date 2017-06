Gesellschaft

17:28 Uhr | 02.06.2017

"Keine Kohle - kein Trump"

Greenpeace sprüht gegen Trump

Greenpeace-Aktivisten haben gestern Abend mit einer Aktion auf dem Wasser gegen Trumps Klimapolitik protestiert. Die Umweltaktivisten hatten ein Schiff aus Texas, das 60.000 Tonnen Kohle geladen hatte, kurzzeitig am Anlegen gehindert. Von einem Schlauchboot aus sprühten sie die Worte „No coal – No Trump“, also \"Keine Kohle, Kein Trump\", auf den Rumpf des Frachters. Die Wasserschutzpolizei rückte mit einem Großaufgebot an. Die Beamten stellte die Personalien von 15 Aktivisten fest und sicherten die Boote von Greenpeace