Verkehr

14:29 Uhr | 31.05.2017

750 Stellplätze, 96 Mietstellplätze und 30 Schließfächer

Größte Bike & Ride Anlage in Berne

Nach wochenlangen Bauarbeiten hat die U-Bahnhaltestelle in Berne ab heute 750 Stellplätze für Fahrräder. Damit ist die Bike and Ride Anlage die bisher größte in ganz Hamburg. In abschließbaren Sammelanlagen gibt es 96 gesicherte Mietstellplätze. Als zusätzlicher Service werden auf dem Areal 30 Schließfächer angeboten, die von den Nutzern gemietet werden können. Zukünftig sollen – ganz im Sinne der Fahrradstadt – pro Jahr acht bis dreizehn Anlagen neu- bzw. umgebaut und renoviert werden.