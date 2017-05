Politik

08:50 Uhr | 31.05.2017

Scholz will nach Finanzneuordnung investieren

99€ pro Kopf mehr!

Nach der Neuordnung der Bund-und Länderfinanzen, wird Hamburg ab 2020 rund 180 Millionen Euro mehr zur Verfügung haben. Das sind 99€ pro Einwohner der Hansestadt. Das zusätzliche Kapital soll vorwiegend für Schulen, Wohnungen und Infrastruktur verwendet werden. Das gab Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz am Dienstag bekannt. Am Donnerstag soll die Neuordnung vom Bundestag verabschiedet werden, am Freitag folgt dann der Bundesrat.