Verkehr

19:29 Uhr | 30.05.2017

Achtung Fahrkartenkontrollen am 7. Juni

Neuer angekündigter Prüfmarathon

Am Mittwoch nach Pfingsten wird es wieder einen Prüfmarathon im Hamburger Nahverkehr geben. Am 7. Juni werden ganztägig in Bussen und Bahnen sowie an vielen Haltestellen im gesamten HVV-Gebiet Fahrkartenkontrollen durchgeführt. Jährlich entstehen den Verkehrsunternehmen im HVV durch Schwarzfahren und das Fälschen von Fahrkarten Verluste in Höhe von 20 Millionen Euro. Zusätzlich zu den Kontrollen in den Fahrzeugen finden am 7. Juni an folgenden Bahnhöfen und Haltestellen Abgangskontrollen statt: U Mundsburg (HOCHBAHN) S Landwehr (S-Bahn) S Altona (S-Bahn) ZOB Altona (HOCHBAHN / VHH / KViP) ZOB Harburg (HOCHBAHN / KVG) S Harburg (S-Bahn) ZOB und Bahnhof Kaltenkirchen (AKN / Autokraft) ZOB Blankenese (VHH / KViP) U Barmbek (HOCHBAHN) S Barmbek (S-Bahn) ZOB Klein Flottbek (VHH / KViP) ZOB Lüneburg (KVG)