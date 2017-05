Blaulicht

19:19 Uhr | 30.05.2017

23 Jähriger zündet seine Matratze an

Justizvollzugsanstalt Billwerder

In der JVA Billwerder ist am Dienstag ein Häftling durch ein Feuer in seiner Zelle verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Justizbehörde, hatte der 23-Jährige seine Matratze selbst angezündet. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Brand sei ein erheblicher Sachschaden in der Zelle entstanden.