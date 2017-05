Blaulicht

19:44 Uhr | 29.05.2017

Fünf neue Blitzer in der Stadt in Betrieb genommen

Polizei sagt Rasern den Kampf an

Seit heute gibt es in der Stadt fünf neue, feste Blitzer. Aufpassen sollten Autofahrer jetzt an der Rennbahnstraße auf Höhe der Horner Rennbahn, an der Amsinckstraße auf Höhe der Shell-Tankstelle an der Kielerstraße bei Hausnummer 221, am Friedrich Ebert Damm in Höhe der S-Kurve, und an der Finkenwerder Straße an der Ecke Vollhöfner Weiden. Insgesamt gibt es nun 39 Überwachungsanlagen in der ganzen Stadt.