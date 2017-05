Blaulicht

12:32 Uhr | 29.05.2017

10 Verletzte bei Busunfall in Altona

Passagier in die Scheibe geschleudert

Bei einem Busunfall auf der Stresemannstraße wurden am Montagvormittag mindestens zehn Menschen verletzt, einer davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen musste der Gelenkbus eine Vollbremsung machen, da ihm ein PKW die Vorfahrt genommen hatte. Dabei stürzte einer der Fahrgäste durch die Trennscheibe zwischen Sitz und Ausstiegstür. Neun der Passagiere mussten mit Schnittverletzungen und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Moment sieht es so aus, als hätte der Fahrer des PKW die Vollbremsung nicht bemerkt und sei weitergefahren.