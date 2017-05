Politik

10:49 Uhr | 28.05.2017

G20-Gegner protestieren in Clownskostümen

Bunte Demo in der City

Mit Straßentheater und einer Tanzdemo hatten die Globalisierungsgegner „Attac“ am Sonnabend bunten Protest gegen den bevorstehenden G20 Gipfel angekündigt. Gegen 14.30 startete der Protestzug mit rund 60 Aktivisten am Hamburger Hauptbahnhof. Mit bunten Clownskonstümen und allerlei Tanzeinlagen bewegte sich der Demonstrationszug dann in Jungfernstieg, wo die Abschlusskundgebung stattfand.