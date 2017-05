Stadtgespraech

13:56 Uhr | 27.05.2017

Busse werden kaum in der Innenstadt fahren

G20: Einschränkungen im Nahverkehr

Beitrag teilen:







Beim bevorstehenden G20Gipfel am 07. und 08. Juli, wird es zu erheblichen Einschränkungen des Bus-und Bahnverkehrs in der Innenstadt kommen. Die meisten Busse in der City werden voraussichtlich an diesen beiden Tagen nicht fahren. Die genauen Fahrpläne und Ausweichrouten werden erst kurz vor dem politischen Großereignis veröffentlicht. Ob die U-Bahnen durch gipfelnahe Haltestellen wie „Gänsemarkt“ oder „Messehallen“ fahren, sei ebenfalls noch unklar.