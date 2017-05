Blaulicht

13:51 Uhr | 27.05.2017

19-jähriger schwer verletzt

Messerstecherei auf Hamburger Berg

In den frühen Morgenstunden ist ein 19-jähriger auf dem Hamburger Berg niedergestochen worden. Gegen drei Uhr in der Früh kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 19-jährigen Schwarzafrikaner und einem Araber. Als die beiden aufeinander einschlugen, wurde der junge Mann mit einem Messer schwer verletzt. Er erlitt einen Stich im Bauch, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.