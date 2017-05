Stadtgespraech

08:10 Uhr | 26.05.2017

Schwimmbädern drohen verkürzte Öffnungszeiten

Zu wenig Bademeister-Azubis

Schwimmbäder im Norden finden kaum geeignete Auszubildende. Ein möglicher Grund dafür sei neben der Arbeit im Schichtbetrieb auch eine mittelmäßige bis schlechte Bezahlung. Auch die 30 Standorte des Bäderlands in Hamburg haben für dieses Jahr noch keinen geeigneten Azubi gefunden. Wenn die Lage so bleibe, müssen die Bäder über verkürzte Öffnungszeiten nachdenken, da die Schichten nicht mehr ausreichend besetzt werden können und so keine volle Sicherheit für die Badegäste gewährleitet werden kann.