10:03 Uhr | 24.05.2017

Fünf neue Stockwerke und Pflanzen für das Bunkerdach beschlossen

Bunkerbegrünung kann kommen

Der Bunker an der Feldstraße kann wie geplant begrünt und aufgestockt werden. Das hat der Senat am Dienstagabend beschlossen. Das Mahnmal aus dem Zweiten Weltkrieg soll fünf pyramidenartige Etagen auf dem Dach bekommen und damit um 20 Meter in die Höhe wachsen. Hinzu kommen eine Sport- und Kulturhalle, Gästehäuser, ein Fitnessclub und ein Bunkermuseum. Jetzt muss noch die Bürgerschaft zustimmen.