09:36 Uhr | 23.05.2017

Leerstehendes Gebäude komplett ausgebrannt

Feuer auf Bahnhofgelände Altona

Auf dem Bahngelände in Altona ist gestern Nacht ein Feuer in einem offiziell leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Es brannte vollständig aus. Obdachlose hatten das Gebäude in der Harkortstraße als Schlafplatz genutzt – sie waren aber nicht zu Schaden gekommen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.