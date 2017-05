Blaulicht

09:30 Uhr | 23.05.2017

Mann rettet sich mit Sprung aus fahrendem Auto

Wagen fängt während der Fahrt Feuer

Ein Mercedes-Fahrer konnte sich am Montagabend nur mit einem Sprung aus seinem fahrenden Auto retten. Der Wagen war zuvor auf der Straße Alte Wöhr während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte die Rettungskräfte rufen. Nachdem sich der Mann gerettet hatte, platzte der Tank. Der Treibstoff floss aus und entflammte zwei am Straßenrand parkende Autos. Grund für das Feuer war ein technischer Defekt.