19:58 Uhr | 22.05.2017

Nach Zitterpartie und Klassenerhalt in letzter Minute

HSV-Fan ergattert Torpfosten

Der HSV hat den VfL Wolfsburg am Sonnabend mit 2:1 besiegt und sich so in letzter Minute den Klassenerhalt gesichert. Für viele Fans gab es nach dem Spiel kein Halten mehr - sogar der Torpfosten musste dran glauben.