19:24 Uhr | 22.05.2017

Polizei fahndet nach vier bewaffneten Tätern

McDonalds überfallen

In der Nacht zu Montag ist in Billstedt eine McDonald\'s-Filiale überfallen worden. Die Polizei fahndet nach vier bewaffneten Tätern. Zwei Angestellte des Fastfood-Restaurants wurden demnach beim Müllrausbringen am Hintereingang überrascht und unter vorgehaltener Waffe zurück in das Restaurant gedrängt. Die Täter erbeuteten Geld in noch unbekannter Höhe. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: er trug einen blauen Overall, eine Skimaske mit zwei Augenschlitzen, und gelbe Gummihandschuhe. Er trägt eine schwarze Schusswaffe bei sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040-4286-56789 entgegen.