09:24 Uhr | 22.05.2017

Insassen müssen auf die Flut warten

Sportboot läuft auf Grund

Auf der Norderelbe sind am frühen Sonntagabend vier Ausflügler in ihrem Sportboot auf Grund gelaufen. Zeugen wollten gesehen haben, dass jemand aus dem Sportboot ins Wasser gefallen war und alarmierten die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei. Beim Eintreffen der Helfer stellte sich aber heraus, dass alle vier Insassen sicher an Bord waren. Schlussendlich musste das Quartett auf die Flut warten.