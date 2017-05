Stadtgespraech

13:09 Uhr | 20.05.2017

40 Liter Wasser pro Quadratmeter

Unwetter über Hamburg

Eine Unwetterfront mit schweren Gewittern ist am Freitagnachmittag und -abend von Süden her über Norddeutschland gezogen. In Hamburg kamen bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel. Dazu schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 KM/H. Am Hamburger Flughafen wurde der Flugverkehr zeitweise eingestellt. Rund 400 Reisende mussten die Nacht am Flughafen verbringen. Die Hamburger Feuerwehr war in den Abendstunden fast pausenlos im Einsatz. Es habe 118 wetterbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bis in die Nachtstunden galt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes.