Gesellschaft

14:35 Uhr | 23.03.2017

Massive Beschwerden wegen Behinderung öffentlicher Debatte

Schulsenator Ties Rabe

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







In einem bisher einmaligen Vorgang haben sich parteiübergreifend die CDU-Abgeordnete Karin Prien, die FDP Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein und die fraktionslose Abgeordnete Dora Heyenn bei der Präsidentin der Bürgerschaft, Carola Veith, massiv über Schulsenator Ties Rabe beschwert. In dem Hamburg 1 vorliegenden Brief wird Senator Raabe vorgeworfen, er behindere die öffentliche Debatte über die Schulpolitik. Er nehme den Verfassungsauftrag der Opposition nicht ernst und lasse es an einem respektvollen Umgang mit den Abgeordneten fehlen. Der Brief wird im Verlauf des Tages der Präsidenten zugestellt.