14:25 Uhr | 23.03.2017

Angeklagter war an den Übergriffen nicht beteiligt

Freispruch Silvesternacht 2015/2016

Im vermutlich letzten Prozess um die sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht 2015/16 in Hamburg hat das Landgericht einen 34 Jahre alten Angeklagten freigesprochen. «Der Angeklagte war an den Übergriffen weder als Täter noch als Teilnehmer beteiligt», sagte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag. Für die Zeit in Untersuchungshaft bekommt der 34-jährige Iraner eine finanzielle Entschädigung. Dem 34-Jährigen war sexuelle Nötigung im besonders schweren Fall, gefährliche Körperverletzung, Raub und tätliche Beleidigung vorgeworfen worden. --