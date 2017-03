Gesellschaft

14:14 Uhr | 23.03.2017

Der Frühjahrsputz geht los - Umweltsenator Kerstan machts vor

"Hamburg räumt auf" - Jetzt anmelden

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Umweltsenator Jens Kerstan hat heute den Startschuss gegeben für die 20. Frühjahrsputzaktion „Hamburg räumt auf“. Zusammen mit rund 140 Kindern der Schule beim Pachthof in Horn sammelte der Senator Müll in einer Grünanlage. An der Stadtputzaktion können Familien, Freundeskreise oder Vereine mitmachen, die sich zu einer Initiative zusammenschließen. Interessierte Gruppen können sich noch bis zum 28. März unter www.hamburg-raeumt-auf.de anmelden.