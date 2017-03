Stadtgespraech

09:15 Uhr | 23.03.2017

Letzter Prozess zu Silvesterübergriffen

Urteil erwartet

Heute wird das Urteil im vorerst letzten Prozess zu den Übergriffen an Silvester 2015 in Hamburg erwartet. Ein 34-Jähriger Iraner muss sich wegen sexueller Nötigung in einem besonders schweren Fall und Raubes verantworten. Voraussichtlich wird es auch in diesem Prozess zu keiner Verurteilung kommen. Aus Mangel an Beweisen forderte die Hamburger Staatsanwaltschaft gestern Freispruch für den Angeklagten. Außerdem forderte der Staatsanwalt, den angeklagten Iraner für die mehr als 70 tage, die er in Untersuchungshaft gesessen hatte, finanziell zu entschädigen.