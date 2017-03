Wirtschaft

18:38 Uhr | 22.03.2017

Hapag-Lloyd im Visier amerikanischer Justizbehörde

Unerlaubte Preisabsprachen

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd ist wegen des Verdachts auf unerlaubte Preisabsprachen ins Visier der amerikanischen Justizbehörde geraten. Nach Informationen des NDR stürmten FBI-Beamte in der vergangenen Woche ein Treffen der 20 größten Reedereien in San Francisco. Die versammelten Vorstandschefs bekamen Schreiben überreicht, in denen sie über die Ermittlungen informiert wurden. Die Reedereien sollen jetzt Stellungnahmen abgeben. Ein Sprecher von Hapag-Lloyd erklärte, man arbeite mit den amerikanischen Behörden zusammen.