14:49 Uhr | 22.03.2017

Gefordert wird eine gesetzliche Personalbemessung

Asklepios-Betriebsrat übt Kritik

Die Arbeitsbelastung von Pflegekräften und Ärzten in den Deutschen Kliniken wird wegen der ständigen Überlastung immer unattraktiver. Deshalb forderte der Gesamtbetriebsrat der Asklepios-Kliniken heute in Hamburg u.a. eine gesetzliche Personalbemessung in Krankenhäusern. Der Asklepios-Konzern wies gegenüber Hamburg 1 darauf hin, dass er in den Jahren von 2004-2015 mehr als doppelt so viele neue Mitarbeiter eingestellt hat, wie im bundesweiten Branchendurchschnitt. Erzielte Betriebsgewinne würden aber zu fast 100 % in die medizinische Ausstattung reinvestiert.