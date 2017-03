Politik

12:49 Uhr | 22.03.2017

Fenster zu - Stickoxide bedrohen Hamburger

"Schalthoff live" zur Luftverschmutzung

Kein Adobe Flash-Player installiert! Bitte installieren Sie den Flash-Player um das Videos sehen zu können. https://get.adobe.com/de/flashplayer/ ×

Beitrag teilen:







Mit Herbert Schalthoff diskutieren: Manfred Braasch, BUND Monika Schaal, SPD, umweltpol. Sprecherin Ulrike Sparr, Grüne, umweltpol. Sprecherin Carsten Willms, ADAC, verkehrspol. Sprecher Manchmal lohnt es sich, etwas in den Archiven zu kramen. Da stößt man dann z.B. auf dieses schöne, eindrucksvolle Bild aus der Hamburger Morgenpost vom 4.11.2014 – da protestieren die Grünen Abgeordneten Katharina Fegebank und Jens Kerstan gegen die Luftbelastung in der Stadt - heute ist Jens Kerstan Umweltsenator und an der Luftbelastung der Stadt hat sich nach über 2 Jahren nichts geändert – ein unhaltbarer Zustand der jetzt Konsequenzen hatte: Vor wenigen Tagen verdonnerte das Verwaltungsgericht Hamburg die Stadt zu einem Zwangsgeld, wenn nicht bis zum 30. Juni diesen Jahres ein neuer Luftreinhalteplan vorgelegt wird.